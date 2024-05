L'Union européenne (UE) a réitéré, lundi, son appel à un "un cessez-le-feu immédiat" et à "un accès humanitaire complet" à la bande de Ghaza, se disant "profondément préoccupée" par la "tragédie humaine qui se déroule sous nos yeux".

"Une tragédie humaine se déroule, en temps réel, sous nos yeux. L'Union européenne est profondément préoccupée par les souffrances de la population civile de Ghaza. Nous réitérons nos appels à un cessez-le-feu immédiat, et à un accès humanitaire complet", ont affirmé le Haut représentant de l'Union pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borell et le Commissaire européen à la gestion des crises, Janez Lenarcic, dans une déclaration conjointe.

S'alarmant à nouveau de la situation catastrophique du système de santé dans la bande de Ghaza, l'UE affirme que "31 des 36 hôpitaux" que comptait l'enclave palestinienne "ont été endommagés ou détruits dont l'hôpital Al-Shifa, le plus grand complexe médical de Ghaza, qui reste aujourd'hui complètement hors service".

Selon l'UE, peu d'établissements à Ghaza peuvent encore fournir des soins de santé, au moment où la survie des Palestiniens de cette enclave est menacée par les bombardements incessants de l'armée sioniste et où plus de 9 000 personnes gravement blessées risquent de mourir faute de soins de santé adéquats.

"Depuis le 7 octobre, l'OMS a enregistré un total de 890 attaques contre des établissements de santé, dont 443 à Ghaza et 447 en Cisjordanie", a-t-elle déploré, appelant à mettre fin aux attaques "contre le personnel soignant, les hôpitaux et les ambulances".

L'UE s'est dit également "préoccupée par les attaques continues contre les structures de soins de santé en Cisjordanie, où plus de 50 établissements de santé et 300 ambulances ont été délibérément endommagés au cours des derniers mois".

Le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Ghaza s'est alourdi, lundi, à 35.562 martyrs et 79.652 blessés, depuis le 7 octobre dernier, ont indiqué les autorités palestiniennes de la Santé.

Depuis le 7 octobre, l'armée sioniste mène une agression sauvage contre l'enclave palestinienne qui a entraîné des destructions massives d'infrastructures, en plus d'une catastrophe humanitaire sans précédent.