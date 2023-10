L'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) a déclaré, lundi, que plus de 137.000 palestiniens de Ghaza ont trouvé refuge dans 83 de ses écoles. L'agence onusienne a indiqué, dans un communiqué, que le nombre de réfugiés augmentait en raison de la poursuite des frappes aériennes sionistes. L'UNRWA a déclaré qu'un demi-million de personnes ne recevaient plus d'aide alimentaire, l'agence ayant été contrainte de fermer ses 14 centres de distribution de denrées alimentaires. Les avions de guerre sionistes continuent de lancer des frappes aériennes dans différentes parties de la bande de Ghaza. Le bilan de l'agression sioniste contre Ghaza et la Cisjordanie s'élève à 704 martyrs et 3.900 blessés, selon le dernier bilan relayé par l'agence de presse palestinienne (Wafa). La résistance palestinienne a lancé samedi à l'aube, depuis la bande de Ghaza une opération baptisée " Déluge d'Al-Aqsa" en riposte aux crimes de l'occupation sioniste et de ses exactions à l'encontre du peuple palestinien et de ses assauts répéti tifs contre la Mosquée d'Al-Aqsa.