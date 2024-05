L'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) a salué, vendredi, le courage des journalistes palestiniens dans la couverture de la "tragédie" causée par l'agression sioniste contre la bande de Ghaza.

Dans un message publié sur la plateforme X, coïncidant avec la Journée mondiale de la liberté de la presse, le commissaire de l'UNRWA, Philippe Lazzarini, a déclaré que "Ghaza a enregistré le plus grand nombre de journalistes tombés en martyrs dans un conflit".

Il a souligné que plusieurs journalistes avaient été blessés dans cette agression barbare menée par les forces d'occupation sioniste contre la bande de Ghaza.

Lazzarini a ajouté: "Sans le courage et la détermination des journalistes palestiniens, nous ne saurions ni ne comprendrions l'ampleur de la tragédie qui se déroule à Ghaza".

"Il est temps de donner accès aux médias internationaux pour compléter le travail de leurs pairs locaux", a-t-il souligné.

Depuis le 7 octobre 2023, l'entité sioniste mène une guerre dévastatrice dans la bande de Ghaza qui a fait des dizaines de milliers de martyrs et blessés, pour la plupart des enfants et des femmes, en plus d'une catastrophe humanitaire sans précédent et d'une destruction massive des infrastructures.

L'occupation a également imposé un blocus paralysant sur la bande de Ghaza, laissant sa population, en particulier les habitants du nord de Ghaza, au bord de la famine.

La guerre génocidaire qui en est à son 210e jour, a provoqué le déplacement interne de 85% de la population de Ghaza, en raison de graves pénuries de nourriture, d’eau potable et de médicaments, tandis que 60% des infrastructures de l’enclave ont été endommagées ou détruites, selon l’ONU.