L'Université des sciences et de la technologie Houari Boumediene (USTHB) a signé, mardi à Alger, des conventions de partenariat avec quatre entreprises et organismes nationaux en vue de créer une synergie entre l'université et le monde du travail.

La cérémonie de signature s'est déroulée à l'USTHB en présence du recteur de l'université, Djamal Eddine Akretche, accompagné de ses vice-recteurs et des doyens des différentes facultés, ainsi que les premiers responsables de ces quatre organismes et entreprises.

La première convention a été signée entre l'USTHB et l'Office des recherches géologique et minière (ORGM) de Boumerdès, représentée par son Président directeur général, Yahia Azri.

La deuxième convention est un partenariat entre l'USTHB et l'Agence du service géologique de l'Algérie (ASGA) d'Alger, représentée par la présidente du Comité de Direction, Karima Bakir-Tafer.

La troisième convention a été paraphée par l'USTHB et l'Entreprise nationale des produits miniers non ferreux et des substances utiles (ENOF) d'Alger, représentée par son Président directeur général, Fatah Drifi, alors que la quatrième porte sur un partenariat avec l'Agence nationale des déchets (AND) d'Alger, représentée par son Directeur général, Mohamed Karim Ouamane.

M. Akretche a indiqué que "ces conventions ont pour objet de déterminer les conditions et modalités selon lesquelles I'USTHB, I'ENOF, I'ORGM, I'ASGA et l'AND établissent des relations professionnelles, à même de créer des synergies entre le monde universitaire et le monde professionnel".

Elles permettent, également aux étudiants de l'USTHB de "bénéficier de stages de fin d'études au sein de ces organismes", a-t-il ajouté.