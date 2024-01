La 11ème édition du salon de l'emploi "Emploitic Connect" se tiendra les 27 et 28 janvier à la Coupole d’Alger, où il est attendu la participation d'une centaine d'organismes employeurs, ont indiqué mardi les organisateurs de cette manifestation dans un communiqué.Placée sous le patronage du ministère de l'Economie de la Connaissance et des Startups, cette 11eme édition réunit plus d’une centaine d’organismes employeurs et proposera plus de 2.500 opportunités d’emploi aux candidats, dans différents métiers et niveaux d’expériences demandés, selon l'agence d'emploi Emploitic, organisatrice de l'évènement.Ce salon, organisé en partenariat avec de nombreuses entreprises de différents secteurs, devra accueillir plus de 20.000 chercheurs d’emploi, qu’ils soient jeunes diplômés ou expérimentés, a ajouté la même source précisant qu'il intervient "dans un contexte axé sur la relance économique, où les entreprises ont un besoin croissant de recruter afin de mener à bien leurs projets futurs". L’objectif principal de ce salon "est de promouvoir l'emploi, les talents et les entreprises en Algérie", a souligné le communiqué en assurant que des entreprises de divers secteurs, dont des startups et des entreprises innovantes, vont participer pour renforcer leurs effectifs et ainsi accroître leur productivité.En marge du salon, des conférences et ateliers seront organisés pour accompagner les demandeurs d’emploi et faire la promotion des différents acteurs et organismes du marché de l’emploi.L’accès au salon est gratuit pour les chercheurs d’emploi, sur inscription à travers le lien: connect.emploitic.com et sera également adapté aux personnes en situation de handicap pour augmenter leur chance de décrocher les meilleures opportunités d’emploi, a-t-on également précisé de même source.