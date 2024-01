Le président du Conseil national Palestinien, Rawhi Fattouh, a déclaré que la campagne programmée d'incitation lancée par l'entité sioniste contre l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés (UNRWA), n'est pas nouvelle, mais plutôt un plan d'occupation vieux de plusieurs années, dans le but est d’effacer la question des réfugiés et le droit au retour.