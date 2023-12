La Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (CASNOS) invite ses assurés sociaux n'ayant pas encore versé leurs cotisations au titre de 2023, ainsi que les bénéficiaires d'échéanciers, à régulariser leur situation avant le 31 décembre 2023, indique mercredi un communiqué de la Caisse.

"La CASNOS invite ses assurés sociaux n'ayant pas encore versé leurs cotisations au titre de 2023, ainsi que les bénéficiaires d'échéanciers, à régulariser leur situation avant le 31 décembre 2023, et ce, afin de bénéficier de la couverture sociale à l'instar de l'assurance maladie, de la carte Chifa et de la retraite, outre une série de prestations proposées par la Caisse aux assurés sociaux et aux ayants droit", selon la même source.

La CASNOS porte également à la connaissance de ses affilés que "l'ensemble de ses agences sont ouvertes sans interruption tous les jours de la semaine sauf le vendredi".

Les retardataires ont également la possibilité de régulariser leur situation en ligne via le service de e-paiement de la plateforme numérique "DAMANCOM.CASNOS.DZ", conclut le communiqué.