L'opération militaire sioniste imminente contre la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Ghaza, pourrait avoir un "impact désastreux", a prévenu mercredi la Croix-Rouge, exigeant que "le principe fondamental d'humanité" soit respecté.

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a averti que les hostilités sionistes croissantes et continues à Rafah, où plus de 1,4 million de Palestiniens sont piégés, représentent un "risque catastrophique pour les vies civiles et les infrastructures" .

"Nous renouvelons notre appel à sauver et protéger les vies civiles et les infrastructures", a déclaré Fabrizio Carboni, directeur du CICR pour le Moyen-Orient dans un communiqué.

"En vertu du droit international humanitaire, la fourniture des produits de première nécessité doit être assurée et les garanties nécessaires doivent être prises, pour préserver la vie de la population civile", a-t-il ajouté.

En tant que puissance occupante, l'entité sioniste a la responsabilité, en vertu du droit international, de garantir que les besoins fondamentaux de la population civile soient satisfaits, a-t- indiqué.

Le CICR souligne que les "déplacements forcés" sont explicitement interdits par le droit international humanitaire, tout comme l'utilisation de boucliers humains et les attaques aveugles qui causent un nombre disproportionné de morts, de blessés et de destructions parmi les civils.