Le CICR a déclaré dans un communiqué que l'hôpital de campagne visait à compléter et à soutenir le travail de la Société du Croissant-Rouge palestinien, afin de répondre aux énormes besoins en matière de santé à Ghaza.

L'équipe hospitalière sera composée d'environ 30 travailleurs médicaux qui pourront fournir des soins chirurgicaux d'urgence, des soins de santé maternelle et infantile, des soins néonatals, des services pédiatriques et des services de clinique ambulatoire. Elle aura la capacité d'évaluer, de trier et de traiter un grand nombre de blessés.

Géré par le CICR en coordination avec les sociétés locale et internationale de la Croix-Rouge, cet hôpital de campagne sera en mesure de prodiguer des soins médicaux à environ 200 personnes par jour.

"Aucun patient ne devrait être tué alors qu'il se trouve sur un lit d'hôpital, et aucun médecin, infirmier ou autre professionnel de la santé ne devrait perdre la vie en travaillant à en sauver d'autres", a déclaré le

CICR, appelant à protéger les installations médicales conformément au droit humanitaire international.

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), 23 des 39 hôpitaux de Ghaza sont actuellement hors service.