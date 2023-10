La deuxième édition tant attendue des Kids Days Fun & Learn, sous le nom "Khotwa'tok," est sur le point de prendre vie du 28 octobre au 2 novembre au Centre de Conventions d'Oran. Cet événement unique, organisé par Win Advents Agency en étroite collaboration avec la Direction de l'Éducation d'Oran, est une expérience inédite en Algérie. Il est entièrement dédié aux enfants, offrant une expérience éducative et divertissante unique. Pendant ces journées mémorables, les enfants et leurs parents auront accès à une multitude d'ateliers éducatifs, de jeux ludiques et d'espaces pédagogiques novateurs. Ces activités sont conçues pour encourager la découverte, l'apprentissage et l'éducation, dans un environnement amusant et interactif. L'objectif principal de cet événement interactif est d'aider les enfants à apprendre et à explorer le monde qui les entoure tout en influençant positivement leurs futures décisions. Les temps forts de cette deuxième édition incluent la création de 7 villages pédagogiques spécialisés : le Village de la Santé et de l’hygiène, le Village de la Bonne Nutrition, le Village de l'Environnement, le Village des Futurs Métiers, et le Village des Arts de la Créativité, le village de l’éveil et des mamans et un grand village pour le Sport. Ne manquez pas cette opportunité exceptionnelle d'enrichir l'éducation de vos enfants tout en leur offrant une expérience divertissante et enrichissante.

-Pour plus d'informations et pour vous inscrire à cet événement, veuillez visiter www.khotwa-global.com/khotwatok