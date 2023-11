Des astronomes américains ont découvert le trou noir le plus éloigné jamais détecté aux rayons X, grâce aux télescopes de la NASA, a déclaré lundi l'agence spatiale américaine. Le trou noir se trouve à un stade de croissance précoce qui n'avait jamais été observé auparavant, sa masse étant similaire à celle de sa galaxie hôte. En combinant les données de l'observatoire de la NASA Chandra X-ray Observatory et ceux du télescope James Webb Space Telescope de l'agence, une équipe de chercheurs a pu trouver le signe indicateur d'un trou noir en croissance, 470 millions d'années seulement après le big bang. Ce résultat pourrait expliquer comment certains des premiers trous noirs supermassifs de l'univers se sont formés, a dit la NASA. L'équipe a découvert ce trou noir dans une galaxie nommée UHZ1 en direction de l'amas de galaxies Abell 2744, situé à 3,5 milliards d'années-lumière de la Terre. Les données du Webb ont cependant révélé que la galaxie est beaucoup plus éloignée que l'amas, à 13,2 milliards d'années-lumière de la Terre, où l'univers n'avait que 3% de son âge actuel, selon la NASA.