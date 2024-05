La Présidence palestinienne a salué jeudi la décision de la Colombie de rompre ses relations diplomatiques avec l'entité Sioniste, après l'agression génocidaire menée par les forces d'occupation sioniste dans la bande de Ghaza et qui perdure depuis 7 mois.

"Nous saluons les positions avancées et courageuses prises par la République amie de Colombie concernant l'arrêt de la guerre génocidaire en cours dans la bande de Ghaza", a déclaré la Présidence palestinienne, selon l'agence de presse officielle (Wafa).

La présidence palestinienne a souligné que "les nobles positions prises par la Colombie amie, en tant que gouvernement et peuple, constituent un exemple à suivre pour le monde afin de lier les forces d'occupation sioniste aux résolutions de légitimité internationale".

La présidence a observé que l'entité Sioniste, puissance occupante, s'évertue à prolonger le génocide qu'elle pratique contre le peuple palestinien, malgré la résolution du Conseil de sécurité en faveur d'un cessez-le-feu immédiat.

Bien que la Cour internationale de Justice ait imposé des mesures d'urgence à l'encontre de l'entité Sioniste pour l'obliger à se conformer à la Convention sur le génocide, elle continue sa guerre malgré tout cela sans rendre de comptes, a relevé la présidence palestinienne.

Celle-ci a appelé la communauté internationale à "adopter des positions plus fermes concernant les crimes de génocide contre le palestinien et à ne pas permettre à l'entité Sioniste de perpétuer ses crimes et violations".

Mercredi, Gustavo Petro avait annoncé que la Colombie romprait ses relations diplomatiques avec l'entité Sioniste à partir de jeudi, en raison de son agression génocidaire en cours contre l'enclave palestinienne.

Le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Ghaza s'est alourdi jeudi à 34.596 martyrs et 77.816 blessés, depuis le 7 octobre dernier, ont indiqué les autorités palestiniennes de la Santé.