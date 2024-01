"La pharmacie et l'intelligence artificielle" a été le thème d'une Journée d'étude organisée, lundi, par la maison de l'intelligence artificielle (IA) à l'Université Alger 1 (Benyoucef Benkhedda), en partenariat avec le Club des activités scientifiques des étudiants en pharmacie (CASEP) et avec la participation d'enseignants et de chercheurs algériens.