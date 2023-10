Le projet de Loi de finances rectificative (PLFR) 2023, adopté dernièrement par l'Assemblée populaire nationale (APN), vise principalement la "préservation du pouvoir d'achat des citoyens", a réaffirmé jeudi à Tipasa le ministre des Finances, Laaziz Faid.

Le PLFR 2023, adopté à la majorité, dimanche dernier, par l'APN, avant sa présentation devant le Conseil de la Nation, vise notamment la "préservation du pouvoir d’achat des citoyens, le soutien de l’activité économique et la diversification et amélioration des salaires, de l’allocation chômage et des retraites", a indiqué le ministre, dans une déclaration à la presse, à l'issue d'une visite de travail dans la wilaya.

Ce projet de loi, inscrit dans le cadre de la poursuite des efforts de redressement de certaines wilayas, vise, également, la garantie de la sécurité alimentaire à travers le relèvement des capacités de stockage des céréales, le soutien des prix des produits alimentaires de large consommation et l’amélioration de la situation des catégories sociales nécessiteuses, par la revalorisation de l’allocation forfaitaire de solidarité dédiée aux catégories déshéritées, a-t-il ajouté.

Le PLFR 2023 prévoit une hausse de près de 13% des recettes budgétaires de l'Etat, pour atteindre près de 9.000 milliards de DA, avec une augmentation des dépenses à plus de 14.700 milliards de DA (+6,7%).

A cela s’ajoute une hausse des recettes exceptionnelles à 1.410 milliards de DA, dont 848 milliards de DA proviennent de Sonatrach et 400 milliards de DA des dividendes de la Banque d'Algérie.

Le même projet prévoit, aussi, un excédent de 7,1 milliards USD, dans la balance des paiements au titre de l'année en cours, contre 5,7 milliards USD prévus dans la loi de finances 2023.

Le PLFR prévoit, aussi, une hausse des exportations de biens, qui devraient atteindre en 2023 une valeur de 52,8 milliards de dollars, soit une augmentation de 6,5 milliards de dollars comparativement aux prévisions de la Loi de finances 2023. Quant aux importations de biens, elles devraient atteindre 41,5 milliards de dollars (+12,5%).

S'agissant de la croissance économique, il est attendu en 2023 une croissance de 5,3%, contre 4,1% prévue dans la loi de finances 2023, tirée principalement par le secteur des hydrocarbures (+6,1%). La croissance du PIB hors hydrocarbures se situe, quant à elle, à 4,9% dans le PLFR 2023.

Faid a, par ailleurs, souligné, le "rôle essentiel" dévolu au projet de loi fixant les conditions et modalités d'octroi du foncier économique relevant du Domaine de l'Etat destiné à la réalisation de projets d'investissement, dans "l'amélioration du climat des affaires et l’assouplissement des procédures au profit des investisseurs".