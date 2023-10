La direction générale de la Protection civile (DGPC) a lancé, dimanche, une campagne nationale de prévention et de sensibilisation sur les risques liés à la saison hivernale, sous le slogan "Avec la prévention, protégeons-nous et nos habitations contre les risques d'asphyxie", indique un communiqué de la DGPC. Au cours de cette campagne, qui s'étalera tout au long de la saison hivernale, plusieurs activités sont programmées, dont l'organisation des Journées et des portes ouvertes ainsi que des caravanes locales qui sillonneront notamment les sites urbains ayant bénéficié récemment des branchements en gaz naturel, précise la même source, ajoutant que cette campagne vise aussi à contrôler et vérifier les dispositifs de chauffage et des conduites. Cette campagne de prévention comprend des activités de proximité avec les différents partenaires liés à la sécurité des citoyens, le renforcement des actions de sensibilisations dans les établissements scolaires, les mosquées, les centres de formation professionnelle et les universités, tout en impliquant les médias par l'organisation des émissions de radio et de télévision de même que les réseaux sociaux. A travers cette campagne, il est attendu d'élever le degré de prise de conscience des citoyens contre les risques liés aux dangers des inondations et d'asphyxie tout en leur inculquant les comportements positifs à adopter, ajoute la même source. La Protection civile mettra également à contribution différents secteurs et partenaires, notamment la santé, le commerce, l'éducation, les Affaires religieuses. La DGPC a rappelé dans le même sillage, que durant la période hivernale, plusieurs accidents et décès liés à l'asphyxie au monoxyde de carbonique, aux inondations et crue d'eau sont déplorés, relevant à ce titre que le bilan de l'année 2022 fait état du décès de 136 personnes par asphyxie, dont 111 par le monoxyde de carbone, alors que durant les 7 premiers mois de l'année en cours (2023), 114 décès par asphyxie ont été déplorés, dont 103 par le monoxyde de carbone. En outre, elle a fait état du décès, en 2022, de 11 personnes dans des inondations et le sauvetage de 150 personnes, alors que 12 victimes ont été déplorées et 235 personnes sauvées, durant les 9 premiers mois de 2023.