Dans une déclaration à des médias dimanche, Lazzarini a affirmé: "J'appelle les membres de l'ONU à faire attention à ce que cette pression soit combattue, car le véritable objectif de la dissolution de l'UNRWA est politiquement motivé et saperait à l'avenir les efforts pour résoudre la question palestinienne et la création d'un Etat palestinien".

De plus, il a mis en lumière que plus de 80% des Palestiniens en Cisjordanie et dans la bande de Ghaza croient que la solution à deux Etats "sera impossible si l’UNRWA s’arrête".

Pour Lazzarini, l'UNRWA ne peut être remplacée par une autre entité pour le moment car, a-t-il dit, "aucune autre organisation ne pourrait jouer notre rôle et fournir l'accès aux soins de santé ou à l'éducation comme nous le faisons".

La semaine passée, le rapport final du groupe d'examen indépendant dirigé par l'ancienne ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a indiqué que l'UNRWA reste une "planche de salut humanitaire" et est "irremplaçable".

Selon le rapport final du groupe d'examen, les allégations de l'entité sioniste contre l'UNRWA ont déclenché la suspension du financement d'un montant d'environ 450 millions de dollars. Ces allégations ont "rapidement entravé la capacité de l'UNRWA à poursuivre son travail".

L'UNRWA a vu d'importants bailleurs de fonds, dont les Etats-Unis, annuler ou suspendre leurs fonds. Toutefois, les autorités d'occupation sionistes "n'ont pour l'instant fourni aucune preuve après avoir affirmé il y a trois mois qu'un nombre important d'employés de l'agence étaient membres d'organisations terroristes", souligne le rapport final du groupe d'examen.

Celui-ci soutient également que l'UNRWA dispose d'outils complets pour garantir qu'elle reste impartiale dans son travail et fournit régulièrement à l'entité sioniste des listes d'employés.