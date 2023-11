Plus de 50 exposants, dont des opérateurs africains, sont attendus au 17 eme Salon International de l'Optique et de la Lunetterie (SIOL'Alger), prévu à partir de jeudi prochain, ont annoncé vendredi les organisateurs.

Ce salon réunira des exposants dont des fabricants nationaux notamment de verre optique, lentilles, représentants de firmes et labos internationaux, distributeurs, matériels, instruments médicaux et équipements.

Le salon organisé par RH. International Communication, accueillera également des écoles de formation d'opticiens, un monde qui partage les mêmes valeurs et les mêmes ambitions et qui a comme principal objectif de construire une marque algérienne, voire même africaine, souligne le communiqué.

Des représentants africains de cette filière, dont des Tunisiens, Egyptiens, Ivoiriens, Maliens et Chinois sont attendus à ce salon, une opportunité pour l'opérateur algérien d'échanger les expériences et examiner la possibilité d'élargir son champ d’action notamment dans le cadre de l’investissement.

Ainsi, le SIOl 'Alger, promet de rester en phase avec les avancées scientifiques et être source d'inspiration et de spécialisation de la filière.

Pour renforcer ses espaces de communication et d'information, des équipements et matériels anciens qui marquent l'histoire et l'évolution de cette filière seront exposés, souligne la source.