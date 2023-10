Le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir-Abdollahian a averti jeudi que les Etats-Unis n'échapperaient pas à des "conséquences incontrôlables" si le massacre se poursuivait à Ghaza. Il a fait cette déclaration dans un discours prononcé lors d'une session extraordinaire d'urgence de l'Assemblée générale des Nations Unies consacrée à la situation palestinienne à New York, selon un communiqué du ministère iranien des Affaires étrangères. Amir-Abdollahian a averti les décideurs américains "qui gèrent en ce moment les tueries en Palestine" que si les attaques contre Ghaza se poursuivaient, ils ne seraient pas épargnés par l'incendie. Les Etats-Unis, qui ont fourni à l'entité sioniste un soutien financier, militaire et politique, devraient être tenus responsables au niveau international, a-t-il ajouté. Il a exhorté à mettre fin immédiatement à l'agression sioniste contre Ghaza et au déplacement forcé des citoyens de l'enclave côtière, ajoutant que Ghaza attendait toujours une aide humanitaire d'urgence.