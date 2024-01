Une délégation du Conseil de la nation participe, dans le cadre d'une délégation conjointe des deux chambres du Parlement, aux séances de la première partie de la session ordinaire de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (APCE), qui se tiennent à Strasbourg (France) du 22 au 26 janvier, indique lundi un communiqué du Conseil. La délégation du Conseil de la nation est composée du président de la Commission des affaires juridiques et administratives, des droits de l'Homme, de l'organisation locale, de l'aménagement du territoire et du découpage territorial, M. Mohamed Ballaa en sa qualité du président de la délégation, outre les deux membres, M. Benali Ben Zaghou et M. Miloud Derbane, précise la même source. Et de rappeler que le Parlement algérien participe "périodiquement" aux réunions de l'APCE", conclut le communiqué.