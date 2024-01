Le directeur général de la Protection civile algérienne, Boualem Boughlef, effectue une visite en Tunisie mardi et mercredi, dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale, notamment en matière de prévention et de gestion des risques naturels et technologiques, indique mardi un communiqué de la Direction générale de la Protection civile.

Cette visite qui coïncide avec la tenue de la réunion du "Comité bilatéral mixte de la Protection civile, s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays frères dans le domaine de la Protection civile, notamment en matière de prévention et de gestion des risques naturels et technologiques", précise la même source.

Cette visite constitue également une occasion pour les deux parties pour "échanger leurs expériences dans les domaines de la formation, de l'intervention et des secours aux populations affectées, ainsi que les moyens de développer les mécanismes de coordination et de coopération régionaux et internationaux dans le domaine de la Protection civile, la coordination opérationnelle liée à la lutte contre les incendies de forêts et les inondations, notamment au niveau des zones situées sur la bande frontalière algéro-tunisienne", note la même source.

A la faveur de cette visite, il est convenu "d'établir une coopération entre l'Ecole nationale de la Protection civile et son homologue tunisienne, d'organiser des exercices conjoints de simulation en matière de lutte contre les incendies de forêts, les inondations et les tremblements de terre et de participer à des formations spécialisées (de base et continues)".

Il s'agit également de "l'organisation de forums d'études et de séminaires scientifiques conjoints, de manière régulière, sur la prévention et la gestion des catastrophes et des crises en vue de renforcer les capacités opérationnelles des personnels et des agents de la Protection civile".

Le communiqué a rappelé à cet effet que, sur décision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le 20 juillet 2022, "la Direction générale de la Protection civile avait dépêché une colonne mobile, spécialisée dans l'extinction des feux de forêt, sous le commandement d'un officier supérieur pour apporter aide et assistance aux Tunisiens suite aux feux enregistrés durant cette période".

Par ailleurs, la même source a rappelé en outre que la coopération algéro-tunisienne dans le domaine de la Protection civile a connu un "développement remarquable" depuis la conclusion de l'accord de coopération en 1985, conformément au décret numéro 215-86 du 26 août 1986, qui consacre la coopération et l'entraide dans le domaine de la Protection civile entre les deux pays.