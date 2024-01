Le Groupe Télécom Algérie a lancé son premier incubateur en partenariat avec l'Université des sciences et de la technologie Houari-Boumediene (USTHB), dans le but d'inculquer "l'esprit entrepreneurial chez les étudiants" et de les inciter à "participer activement au développement de projets novateurs", indique mardi un communiqué du Groupe.