Le Maître karatéka algérien Mouloud Latreche, ceinture noire (8e Dan) et expert international, a été décoré mardi à Alger au nom du gouvernement du Japon, de l'Ordre du "Soleil levant, Rayons argent", pour la "promotion et la consolidation de l'amitié entre l'Algérie et le Japon".