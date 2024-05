Un ancien officier de l'armée marocaine résidant en Espagne a pointé la stratégie du régime du Makhzen consistant à endoctriner le peuple marocain pour l'amener à soutenir son occupation illégale des territoires sahraouis.

"Malheureusement, le dossier du Sahara occidental rassemble le peuple marocain. Pour moi, non pas parce que sa cause est juste, mais parce que les Marocains ont subi et souffrent, depuis des décennies, d’un très grave lavage de cerveau sophistiqué, ce qui les a transformés en de simples zombies, incapables de penser et d'analyser les faits", a regretté Abdelilah Issou, dans une interview publiée lundi par le site "Ecsaharaui".

Invité à s'exprimer sur le conflit au Sahara occidental, il a soutenu que le peuple sahraoui n'avait d'autre choix que de continuer à lutter pour sa liberté et son indépendance en poursuivant son combat contre l'occupant marocain, dénonçant au passage l'inaction de l'ONU qu'il a qualifiée d'instrument de domination aux mains des puissances occidentales.

"Les Sahraouis patriotes n'ont d'autre choix que de continuer à lutter pour leur liberté et leur indépendance. Bien sûr (...) ils pourraient faire mieux, et ils pourraient aussi recevoir davantage de soutien (...) pour pouvoir poursuivre leur lutte armée", a souligné Abdelilah Issou.

Il a, en outre, dénoncé l'"hypocrisie occidentale sans précédent" vis-à-vis du conflit sahraoui, relevant que "la contradiction est la même que celle que nous voyons en Palestine".

"D'un côté, ils arment et soutiennent (l'entité sioniste), et de l'autre, ils appellent les Palestiniens opprimés au calme", s'est-il indigné.

Dans ce contexte, l'ancien officier de l'armée marocaine a appelé le Front Polisario à poursuivre sa lutte armée jusqu'à l'indépendance du Sahara occidental, soulignant que "céder à ce stade du combat serait déjà une trahison de la cause".

"La devise devrait être +combattre et résister jusqu'à la mort+", a-t-il insisté.

A une question sur le rôle de l'ONU dans le conflit sahraoui, Abdelilah Issou a indiqué que cette institution internationale "n'a jamais été juste ou fiable", et qu'elle a toujours été "un instrument de domination aux mains des puissances, notamment occidentales".

"Et sinon, regardez ce qu'ils ont fait aux Palestiniens. Les Sahraouis ont l'obligation de dénoncer au moins les deux mesures utilisées par l'ONU dans le dossier du Sahara occidental et de poursuivre leur offensive diplomatique sur tous les fronts", a-t-il opiné.

Enfin, Abdelilah Issou a adressé un message à ce qu'il a qualifié de "pseudo-opposition marocaine à l'étranger", à laquelle il a dit avoir lancé à plusieurs reprises un appel à l'unité, auquel ont malheureusement répondu les attaques de ces mêmes pseudo-opposants.

Né à Tétouan au nord du Maroc en 1965, diplômé sous-lieutenant d'infanterie à l'académie militaire de Meknès en 1988, affecté la même année au front de bataille du Sahara occidental, où il resta jusqu'à fin 1999, Issou s'est toujours présenté comme un ancien officier de l'armée marocaine, opposant au régime de Mohamed VI.

Ayant quitté le Maroc en 2002, il est désormais considéré comme l'un des principaux observateurs de son pays.

Il a survécu à plusieurs tentatives d'assassinat alors qu'il résidait en Espagne, notamment une tentative d'enlèvement à Madrid en 2010 et un récent accident de voiture presque mortel auquel il a échappé de peu, qu'il attribue au réseau d'espionnage marocain opérant en Espagne.