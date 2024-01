Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrahmane Hammad, a reçu, samedi à Alger, une délégation de la Grande mosquée de Paris en prévision de l'accueil de 2.000 enfants de la communauté algérienne établie à l'étranger durant la prochaine saison estivale et ce, dans le cadre de la campagne des centres de vacances et de loisirs au titre de l'année 2024.

Dans une déclaration à la presse, le ministre a affirmé qu'il avait donné des instructions pour accueillir ces enfants dans les meilleures conditions en application des orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, relatives à l'accueil des enfants de la communauté algérienne dans le cadre de la campagne des centres de vacances et de loisirs pour l'année 2024.

Le ministre a souligné, dans ce sens, que cette année connaîtra "une forte présence des enfants comparativement à l'année dernière (900 enfants)".

Dans le souci d'assurer une bonne organisation de cette activité, le directeur général de la jeunesse au ministère, Abdelwahid Layachi accompagne les cadres de la Grande mosquée de Paris pour effectuer une visite d'inspection de certaines structures et Centres de vacances et de loisirs à Mostaganem, qui seront réservés aux enfants de la communauté algérienne établie à l'étranger.