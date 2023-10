Le Programme alimentaire mondial (PAM) de l’ONU envisage de fournir une aide à 1,1 million de personnes dans la bande de Ghaza au cours des deux prochains mois, a indiqué le PAM dimanche dans un communiqué. Il a ajouté que 520.000 résidents de l'enclave ont reçu une aide alimentaire depuis le début de l'agression sioniste contre la bande de Ghaza. L'aide se limite principalement à des livraisons de nourriture à la frontière égyptienne, les bons d'achat devenant inutiles en raison de l’épuisement des réserves alimentaires. "Les boulangeries locales ont cessé de fonctionner en raison du manque d'électricité et l'une d'entre elles a été pilonnée", est-il indiqué. Précédemment, cinq agences des Nations unies, dont le PAM, avaient qualifié, dans une déclaration commune, la situation à Ghaza de "catastrophique" et appelé à un cessez-le-feu. Dans la bande de Ghaza, plus de 4.300 Palestiniens, majoritairement des enfants et des femmes, sont tombés en martyrs dans les bombardements incessants menés par l'armée sioniste. L'armée sioniste a complètement détruit 28 200 logements et partiellement endommagé 104 000 autres, a déclaré l'Observatoire Euro-méditerranéen des Droits de l'Homme. En outre, elle a détruit totalement ou partiellement environ 103 établissements de santé (19 hôpitaux, 48 cliniques et 36 ambulances), 76 écoles, 273 installations industrielles, 79 sièges de médias, 26 mosquées et plusieurs églises, d'après la même source.