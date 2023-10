Le Conseil des ministres, réuni dimanche sous la présidence du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a approuvé le parachèvement de la réalisation de deux pénétrantes reliant les deux wilayas de Mascara et de Tizi Ouzou à l'autoroute est-ouest, indique un communiqué du Conseil des ministres."Après avoir écouté un exposé présenté par le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, le Conseil des ministres a approuvé le parachèvement de la réalisation de deux pénétrantes reliant les deux wilayas de Mascara et de Tizi Ouzou à l'autoroute est-ouest", lit-on dans le communiqué.