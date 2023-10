Le président de la Colombie, Gustavo Petro, a réaffirmé mercredi à Bogota, son soutien au peuple sahraoui dans sa lutte pour son indépendance et sa souveraineté nationale, a rapporté l'agence de presse sahraouie SPS.Le président colombien a reçu le diplomate sahraoui Amah Yahdih El-Nen qui lui a présenté ses lettres de créance l'accréditant en tant qu'ambassadeur de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) en Colombie, précise SPS.Au cours de la cérémonie, le président colombien a réaffirmé son soutien au peuple sahraoui dans sa lutte pour son indépendance et sa souveraineté nationale.De son côté, l'ambassadeur sahraoui a loué la décision de Gustavo Petro de rétablir les relations diplomatiques avec la RASD, et exprimé la gratitude du peuple sahraoui et de son gouvernement pour la volonté du président colombien d'"obtenir justice et d'établir les droits" à ce sujet, a-t-on ajouté. Dans le même contexte, le diplomate a exprimé le soutien du peuple sahraoui et de son gouvernement à Petro pour ses efforts inlassables et sa lutte pour une paix globale en Colombie et dans le monde.A noter que la Colombie a reconnu la RASD le 27 février 1985.