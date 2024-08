Le Qatar a condamné mercredi l'assassinat du chef du bureau politique du mouvement de résistance palestinien Hamas Ismaïl Haniyeh, tombé en martyr dans une frappe sioniste à Téhéran, y voyant un "crime odieux" et mis en garde contre une "escalade dangereuse" dans la région. Le Qatar, qui accueille la direction politique du Hamas, dont faisait partie Haniyeh, a estimé que cet assassinat constituait "une violation flagrante du droit international et du droit humanitaire", selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères. "Cet assassinat et le comportement imprudent (de l'entité sioniste), qui ne cessent de prendre pour cible des civils à Ghaza, conduiront la région vers le chaos et compromettront les chances de paix", a ajouté le ministère. Il a réaffirmé "la position ferme de l'Etat du Qatar, qui rejette la violence, le terrorisme et les actes criminels, y compris les assassinats politiques, quels qu'en soient les motifs et les raisons". Ismaïl Haniyeh s'était rendu à Téhéran pour assister à la cérémonie d'investiture du président Massoud Pezeshkian.