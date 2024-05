Le ministre de la Poste et des Télécommunications, M. Karim Bibi Triki a annoncé, jeudi, que le réseau des Distributeurs automatiques des billets (DAB) d'Algérie Poste sera renforcé avec 1.000 nouveaux distributeurs.

S'exprimant lors d'une plénière du Conseil de la nation, consacrée aux questions orales à des membres du gouvernement, présidée par le vice-président, M. Ali Talbi, en présence de la ministre des Relations avec le Parlement, Mme Basma Azouar, le ministre a indiqué que "l'appel d'offres pour la fourniture de plus de 1.000 DAB d'Algérie Poste, est en cours".

Et de souligner que le réseau des DAB "a augmenté de 42%, durant les deux dernières années, au moment où il ne dépassait pas 1.400 appareils en 2020".

M. Bibi Triki a, par ailleurs, fait savoir que son secteur "porte un intérêt particulier à l'encouragement des mécanismes de l'e-paiement, en vue d'éviter le déplacement des citoyens aux bureaux de poste et limiter la circulation des billets, en adoptant les mécanismes de paiement en ligne et via l'application BaridiMob".

Le ministre a, en outre, fait état de 13 millions de citoyens titulaires d'une carte magnétique, à travers le pays, qui leur permet de régler leurs factures et procéder aux différentes prestations commerciales et administratives.

Il a, à cette occasion, relevé que la rentrée universitaire de l'année 2023-2024 a vu l'utilisation par 1.700.000 étudiants de la carte magnétique.

Concernant le plafonnement des retraits financiers à 200.000 DA/jour à travers les bureaux de poste, le Premier responsable du secteur a estimé que cette mesure "a prouvé son efficacité", notamment lors des occasions et fêtes qui connaissent une grande affluence des citoyens pour le retrait en espèces, ajoutant que le réseau postal compte 4.300 bureaux de poste à travers le territoire national.

Le ministre a assuré que les services chargés du suivi des données monétiques fonctionnent de façon continue, pour la prise des mesures adéquates afin d'améliorer l'utilisation des chèques postaux.