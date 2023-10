Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul-Gheit, a regretté jeudi que l'ONU n'ait pas adopté deux projets de résolution concernant l'agression sioniste contre le peuple Palestinien. Dans un communiqué, M. Aboul-Gheit a souligné que cet échec reflétait l'absence d'une réelle volonté internationale de mettre fin à "l'opération militaire menée par l'entité sioniste dans la bande de Ghaza", malgré la violation flagrante du droit humanitaire international en ciblant des civils. Il existe des forces internationales qui rejettent un cessez-le-feu et insistent pour "donner à l'entité sioniste un permis de détruire la bande de Ghaza et de cibler les civils au nom du droit à l'autodéfense", a affirmé M. Aboul-Gheit. Le chef de la Ligue arabe a fait remarquer que cette position contribuait à l'escalade du conflit, ajoutant que les parties qui insistent pour poursuivre l'escalade doivent revoir leurs positions et envisager les conséquences de cette politique dangereuse qui consiste à donner le feu vert aux at taques de l'occupant sioniste. L'agression sioniste contre Ghaza, qui en est à son vingtième jour, a causé la mort d'environ 7.028 martyrs à Ghaza.