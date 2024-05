Le ministre des Affaires étrangères du Sultanat d'Oman, Badr bin Hamad bin Hamoud al Busaidi a affirmé, jeudi à Alger, que son pays aspirait à davantage de prospérité dans ses relations avec l'Algérie, au mieux des intérêts des deux peuples.

"J'ai eu l'honneur de remettre un message du Sultan Haitham ben Tariq à son frère le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et lui transmettre ses salutations et ses vœux de prospérité et de bien-être, ainsi qu'au peuple algérien", a indiqué le ministre omanais dans une déclaration à la presse au sortir de l'audience que lui a accordée le président de la République, assurant que le Sultanat d'Oman "aspire à davantage de développement et de prospérité" dans ses relations avec l'Algérie "au mieux des intérêts des deux peuples".

Il a, également, souligné la profondeur et la solidité de ces relations dans différents domaines, des relations "que nous œuvrons à promouvoir dans le cadre de la Commission mixte entre les deux pays et dans le contexte des consultations bilatérales".

Le ministre omanais qui s'est réjoui de se trouver en Algérie, a annoncé une prochaine visite qu'il effectuera dans le pays pour présider, du côté omanais, les travaux de la Commission mixte, "car il y a beaucoup de raisons d'espérer davantage de développement et de prospérité pour les relations algéro-omanaises".