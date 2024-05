Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité Sociale, Fayçal Bentaleb a souligné, jeudi à Mascara, que les augmentations des pensions des retraités décidées par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, "n'ont jamais connu une telle ampleur dans le système de sécurité sociale de notre pays depuis sa création".

Le ministre a indiqué, lors de sa supervision de la remise des décisions d'aide financière à leurs bénéficiaires, au titre du Fonds national de péréquation des œuvres sociales (FNPOS), dans le cadre de sa visite dans la wilaya, que "les augmentations des pensions des retraités décidées par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, n'ont jamais connu une telle ampleur dans le système de sécurité sociale de notre pays, depuis sa création, d'où la nécessité de valoriser cette décision qui reflète la dynamique économique de notre pays", prouvant ainsi, a-t-il ajouté, que "notre économie est en croissance".

Il a estimé, à ce propos, que la décision de valoriser les pensions des retraités, qui a été approuvée par le Président de la République lors du dernier Conseil des ministres, "témoigne de la bonne approche de l'économie nationale, à la lumière d'un système de sécurité sociale efficace".

Le ministre a souligné que l'enveloppe financière allouée aux pensions de retraite a connu une augmentation significative, passant de 18 milliards DA, au cours des années 2016 et 2017, à 170 milliards DA, en 2024, ce qui prouve, a-t-il déduit, que l'économie est "saine" et reflète au même temps le niveau de développement que connait le pays.

M. Bentaleb a souligné que "depuis 2020, plusieurs mesures ont été prises par le président de la République, dont la décision de l'auto-entrepreneur, celle d'unifier les dispositifs de soutien à l'emploi, la grande opération d'intégration en faveur de 500.000 bénéficiaires des contrats de pré-emploi, ainsi que plus de 2 millions de jeunes bénéficiaires de l'allocation chômage, dont plus de 500.000 jeunes bénéficiant de qualification dans les centres de formation professionnelle".

"Ces réalisations s'inscrivent dans le cadre des 54 engagements du président de la République", a-t-il souligné, notant que "toutes ces mesures ont pour objectif l'adoption d'une économie diversifiée, dont la plus grande preuve est la certification du Fonds monétaire international, qui a souligné dans son rapport que l'Algérie connaît une croissance économique de 4,1 pour cent".

Le ministre a relevé que les mesures prises par le premier magistrat du pays, de 2020 à 2024, étaient proches des travailleurs, des chômeurs et des retraités, ce qui découle de sa vision prospective.

Pour rappel, lors de cette cérémonie, M. Bentaleb a écouté un exposé détaillé sur le secteur de l'emploi dans la wilaya de Mascara.

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale poursuit sa visite d'inspection dans la wilaya, où il procédera à la mise en service du siège de l'Agence locale de l'emploi de Tighennif, qui a bénéficié de travaux de réaménagement, en plus de l'inauguration des sièges des Agences de la caisse nationale de la retraite (CNR) et de l'assurance chômage de la ville de Mascara.

M. Bentaleb devra également inspecter les sièges des sous-directions des systèmes d'informatique, de recouvrement et des conflits, relevant de l'agence de la Caisse nationale d'assurance sociale des salariés (CNAS) et recevra un exposé sur les prestations fournies par cette agence.