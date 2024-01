Le ministère de l'Intérieur espagnol a accordé finalement la prolongation du permis de séjour à la militante sahraouie Aminatou Haidar, a annoncé son avocate Fatima Mohamed Fadel, citée par l'agence de presse espagnole EFE.

Le Commissariat général à l'Immigration et aux Frontières du ministère a informé la militante des droits de l'Homme et présidente de l'Instance sahraouie contre l'occupation marocaine (ISACOM) que le permis de séjour qu'elle détient depuis 16 ans en Espagne a été renouvelé, écrit EFE.

Mme Haidar s'est ainsi rendue à Laâyoune occupée depuis Las Palmas, pour assister à un enterrement d'un proche, avec la certitude de pouvoir revenir sans aucun problème.

Mercredi dernier, Me Mohamed Fadel avait expliqué qu'Aminatou Haidar souhaitait se rendre au Sahara occidental occupé et qu'elle ne pourrait pas retourner en Espagne, car la prolongation de résidence qu'elle demandait lui avait été refusée.Entre-temps, Aminatou Haidar a fait appel devant la justice et la défense a reçu les deux documents permettant à la militante de voyager et revenir en Espagne : l'autorisation de retour de l'Immigration et la prolongation de séjour de l'Intérieur.

La présidente d'ISACOM avait dénoncé le fait qu'on lui ai refusé le renouvellement de son permis de séjour après 16 ans de vie entre les territoires occupés du Sahara occidental et l'Espagne, évoquant une "décision politique préméditée" des autorités espagnoles.

En 2009, Aminatou Haidar avait observé une grève de la faim de 32 jours à l'aéroport de Lanzarote (Iles Canaries, Espagne) après s'être vu refuser par les autorités d'occupation marocaines, le retour au Sahara occidental.