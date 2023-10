Le Conseil National des Droits de l'Homme (CNDH) a salué, samedi, les efforts déployés par l'Etat pour le bien être des personnes âgées en leur garantissant un accès à la prise en charge sanitaire, outre la procédure de la médiation familiale et sociale afin de les maintenir au sein de leur famille.Dans un communiqué publié à la veille de la Journée internationale des personnes âgées, célébrée le 1er octobre de chaque année, le CNDH a estimé que la médiation familiale, régie par le décret exécutif n 16-62 du 11 février 2016, revêt une "importance capitale", soulignant la nécessité de la renforcer par tous les moyens disponibles.Rappelant que "le mécanisme de médiation sociale et familiale est une mesure préventive visant à résoudre tous les conflits qui pourraient survenir au sein de la famille, en particulier entre les ascendants et les descendants", le CNDH a souligné que ce mécanisme s'inscrivait dans le cadre des "mesures préventives visant à résoudre les problèmes familiaux, régler les conflits et à renforcer la cohésion familiale et sociale, ce qui est à même de contribuer à la protection des personnes âgées au sein de la famille".Le Conseil a également souligné la nécessité d'accompagner cette mesure pour la rendre plus efficace à travers un soutien psychologique et social aux personnes âgées et à leurs familles, afin d'éviter les cas d'abandon ou de négligence.Le Conseil a enregistré, dans ce sens, une "baisse continue du nombre de résidents dans les établissements d'accueil des personnes âgées, passant de 2.185 personnes en 2010 à 1.444 personnes en 2021".L'Algérie "a consacré la prise en charge sanitaire des personnes âgées à travers l'élaboration et la mise en œuvre de programmes de protection de cette catégorie, notamment celles atteintes de maladies chroniques ou handicapées, tout en leur assurant un accès à tous les services liés aux soins, à la réadaptation et à la prise en charge psychologique".