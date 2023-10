Les manifestations des émigrés algériens en France, en octobre 1961, ont reflété le rassemblement de tous les algériens de l’intérieur et de l’étranger autour du Front de libération nationale (FLN) et leur foi ancrée dans la lutte pour l’indépendance nationale, ont souligné les intervenants, lors d’une conférence organisée, jeudi au musée du moudjahid d’Oran, à l’occasion de la Journée nationale de l’Emigration.Le Moudjahid Chaïbi Yahia, l’un des participants à ces manifestations, a souligné lors de cette conférence, organisée par la Direction des Moudjahidine et ayant-droits, en collaboration avec l’Organisation nationale des Moudjahidine (ONM), que "les messages les plus marquants des participants à ces manifestations aux différentes parties, notamment au colonisateur français, est que le peuple algérien, avec toutes ses couches, soutient le Front et l'Armée de libération nationale, y compris les émigrés algériens", qui ont été largement impliqués dans la lutte pour l'indépendance.Le même intervenant a ajouté que "les participants aux manifestations s'attendaient à la réaction barbare du colonisateur français. Pourtant, ils ont sacrifié leur vie pour l'Algérie.Pour sa part, le Moudjahid colonel Taleb Mohamed a salué l’importance de l’adhésion des émigrés algériens dans la lutte pour l’indépendance et leur participation aux manifestations d’octobre 1961 a constitué l’une de ses formes, permettant de faire connaitre davantage la cause algérienne dans le monde et contribua à réfuter les mensonges français sur la réalité de ses relations avec les Algériens.Le Dr Mohamed Belhadj, du Département d'Histoire de l'Université d'Oran 1, "Ahmed Ben Bella", a souligné, pour sa part, l'implication des émigrés algériens dans tous les pays d’accueil ou d’exil, dans la lutte pour l'indépendance, avant et après le déclenchement de la glorieuse guerre de libération, y compris leur contribution efficace aux activités du mouvement national, à Paris en 1953, où ils ont brandit les couleurs nationales et des banderoles réclamant l'indépendance nationale, sachant que six algériens sont tombés au champ d’honneur.Cette rencontre a été l’occasion de projeter un film documentaire produit par le ministère des Moudjahidine et ayant-droits, présentant des témoignages de Moudjahidine et d’historiens sur les manifestations du 17 octobre 1961.