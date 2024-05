Le Conseil du renouveau économique algérien (CREA) a indiqué, lundi dans un communiqué, qu'en prévision de la prochaine rentrée scolaire, des opérateurs économiques locaux, activant dans la production et l'importation des articles scolaires, se sont engagés à assurer la disponibilité de leurs produits et les proposer à des prix abordables, dans le but de préserver le pouvoir d'achat des familles.