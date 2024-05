L'Algérie célèbre la Journée nationale des Scouts musulmans algériens (SMA), qui coïncide avec le 27 mai de chaque année, sous le slogan "les Scouts toujours au service de la patrie", une organisation qui poursuit sa noble mission de formation des générations montantes conformément aux principes et aux valeurs constantes de l'identité et de l'unité nationales.

A ce titre, les SMA organisent, samedi, à l'occasion de la célébration de leur Journée nationale coïncidant avec le 83e anniversaire de la mort en martyr du héros Mohamed Bouras, un rassemblement national des Scouts à la Coupole (Alger).

Un riche programme a été tracé à cette occasion, qui prévoit l'organisation de nombreux rassemblements de scouts et plusieurs activités culturelles à travers le territoire national.

Instituée par le président de la République en 2021, la Journée nationale des SMA s'inscrit dans le cadre de la glorification du parcours de ce mouvement qui fait partie de la mémoire nationale.

Depuis sa création, le mouvement des SMA œuvre à inculquer aux jeunes les valeurs de patriotisme et à renforcer le sens de l'abnégation et de la solidarité chez ses membres.

En concrétisation de son objectif d'être un autre front de défense des intérêts suprêmes du pays, le mouvement des SMA tend à élargir sa base d'adhérents et à conformer ses activités aux constantes de la nation.

L'appel aux enfants et aux jeunes de rejoindre les rangs des SMA, s'inscrit dans le cadre de leurs efforts visant à promouvoir l'action de proximité et de sensibilisation, aussi bien au sein des groupes que des mouhafada des wilayas et à inculquer l'esprit de citoyenneté chez cette catégorie.

La consécration de ces principes se veut un prolongement historique de l'action du mouvement scout, qui a contribué efficacement à la formation des pionniers du mouvement national à qui les SMA ont fourni une génération imprégnée des valeurs nationales que l'occupant français a tenté d'effacer.

Les SMA ont vu passer dans leurs rangs de nombreux héros de la glorieuse guerre de libération, tels que le chahid Larbi Ben M'hidi, Zighoud Youcef et Didouche Mourad, et beaucoup de leurs membres ont participé aux manifestations du 8 mai 1945.

Les aspirations des SMA se reflètent aujourd'hui dans la contribution à l'édification de l'Algérie nouvelle, à travers la poursuite de leur parcours historique authentique, après avoir été à l'avant-garde dans tous les processus engagés par le pays, inspirés qu'ils étaient du parcours militant de son fondateur le chahid Mohamed Bouras.

Né le 26 février 1908 dans la ville de Miliana, le chahid Bouras a fondé le groupe scout "El Falah" à la Casbah et est le premier à avoir appelé tous les groupes scouts du pays à s'unir et à former une organisation nationale unifiée.

Tous les groupes ont répondu à son appel en juillet 1939 à El Harrach, où la création des "Scouts musulmans algériens" en tant qu'organisation nationale a été proclamée avec Bouras comme président.

Le fervent patriote, exécuté par le colonialisme français le 27 mai 1941, était une véritable école de militantisme et un dirigeant fédérateur, profondément convaincu que la lutte pour l'indépendance du pays ne saurait se réaliser qu'avec un peuple conscient et armé de savoir et d'éducation.

Le jour de l'exécution du héros auteur du slogan "Kun Mousta'idane" (sois prêt), a été le début d'événements qui ont constitué un tournant décisif dans la lutte du peuple algérien, en premier lieu les évènements du 8 mai 1945 et plus tard, la journée mémorable du 1er Novembre 1954, date du déclenchement de la guerre de libération.