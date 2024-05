Le site archéologique de Siga à Aïn Temouchent, qui a une importance particulière sur la carte nationale des sites archéologiques et remontant aux troisième et quatrième siècles avant JC, a été la capitale du Royaume numide occidental, où un certain nombre de civilisations se sont succédé et sont devenues célèbres au niveau territorial, à travers différentes époques historiques.

L'ancienne ville de Siga, créée au 4ème siècle avant JC sur les rives de l’oued Tafna, est considérée comme la capitale du Royaume numide occidental (Massaesyles), dont le domaine s'étendait de l’oued Melouiya à la frontière ouest de l'Algérie, jusqu'à El Oued El Kebir, à la périphérie de l'actuelle ville de Collo (Skikda), selon le spécialiste en Histoire archéologique du département archéologique de l'Office national de gestion et d'exploitation des biens culturels protégés à Aïn Temouchent, Zoheir Belkeddar.

Cette zone historique a joué un rôle central dans le bassin méditerranéen, permettant au roi Syphax, grâce à sa réputation, de réunir les Carthaginois et les Romains autour de la table du dialogue abritée par "Siga" en 206 avant JC, permettant la conclusion d'un traité historique, dont le plus important fut la charte de paix entre les deux parties, a ajouté le même intervenant.

Le site archéologique, qui s'étend sur une superficie de 60 hectares, comprend également le sanctuaire royal "Syphax", qui se distingue par son architecture hexagonale, en plus de ses chambres funéraires, qui constituent à ce jour une matière de recherches archéologiques chez les spécialistes.

Le site archéologique de Siga: objet d’intérêt des chercheurs et spécialistes

Eu égard à son importance, le site archéologique de Siga, situé dans la commune de Oulhaça, a drainé, ces dernières années, des groupes de chercheurs en archéologie et histoire antique de plusieurs pays, en plus de certaines délégations touristiques nationales et étrangères.

Le secteur culturel et artistique de la wilaya n'a pas hésité à trouver des mécanismes pour encadrer ces recherches, dans une approche purement académique, en coordination avec de nombreux spécialistes en archéologie et chercheurs, afin de valoriser le site et élargir le cercle de la recherche historique dans la région.

Ces opérations ont abouti à des fouilles et "de nombreuses trouvailles ont été faites, dont certaines ont été déposées au Musée public national « Ahmed Zabana » à Oran et d'autres ont été conservées au niveau du service archéologique affilié à l'Office national pour la gestion et l'exploitation des biens culturels protégés de la wilaya", a souligné le directeur de la Culture et des Arts de Aïn Temouchent, Abdelali Koudid

Des mécanismes pratiques pour la protection et la valorisation du site

Ce site archéologique a bénéficié d’un plan pour sa protection, à travers une décision ministérielle parue dans 15ème numéro du Journal officiel, cette année, portant sur le plan de protection du site archéologique de Siga et les régions protégées et leur mise en valeur.

La décision signée par la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, a délimité les sites archéologiques concernés par le plan de protection du site archéologique de Siga et de ses zones protégées et leur réhabilitation "avec le réservoir d'eau principal, les stèles commémoratives, une partie du mur, d'immenses voûtes effondrées, une inscription punique, un cimetière, le port numide et un autre cimetière datant de la fin du premier siècle après JC et le début du troisième siècle après JC, ainsi qu'un édifice et un quai en pierres polies, des jarres et une citerne.

La ministre a révélé, lors de sa récente visite dans la wilaya d'Aïn Temouchent, que "des travaux sont actuellement en cours pour élaborer un plan pour le sanctuaire archéologique du roi Syphax, qui est approuvé par l’Assemblée populaire de wilaya (APW) d’Aïn Temouchent, ce qui permettra, à l’avenir, d’inscrire des projets en faveur de ces sites archéologiques".

Elle a aussi signalé l’inscription d’une opération de réalisation des travaux d’urgence, cette année, en faveur du sanctuaire royal "Syphax", qui s'inscrit dans le cadre de la protection de ce site archéologique.

Les autorités locales d'Aïn Temouchent accordent une attention particulière au site archéologique de Siga et au sanctuaire royal de Syphax, en le valorisant comme attraction touristique, sachant que des travaux sont en cours pour les mettre en valeur, en créant de nouveaux sentiers touristiques spécifiques à la même zone pour encourager le tourisme archéologique.

Le site est devenu une destination privilégiée pour certains clubs itinérants, en plus des sorties scientifiques de spécialistes, selon les responsables du secteur touristique de la wilaya.