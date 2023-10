Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la Libye, Abdoulaye Bathily, a réitéré mardi le soutien de la Mission d'appui des Nations Unies en Libye (MANUL) à la Haute Commission électorale nationale (HNEC) pour la tenue des élections. M. Bathily s'est exprimé ainsi lors d'une réunion avec le président de la HNEC, Emad al-Sayeh, au cours de laquelle ils ont discuté de la mise en œuvre des nouvelles lois électorales, préparées par le comité mixte 6+6 et récemment approuvées par la Chambre des représentants. Le comité 6+6 est un comité législatif mixte composé de six membres du Haut Conseil d'Etat et de six membres de la Chambre des représentants, chargé d'élaborer des lois pour les prochaines élections.