L'unique but de la partie a été inscrit peu avant la pause sur une tête de Merouane Dahar (39e).

L'entraîneur espagnol de l'USMA Juan Carlos Garrido a été expulsé à la 20e minute de jeu pour contestation de décision de l'arbitre.

A la faveur de ce succès, les Oranais s'emparent provisoirement de la 14e place, de premier non-relégable, avec 29 points, et relèguent ainsi l'ES Ben Aknoun à la 15e position de premier relégable (26 pts). L'ESBA compte un match en retard à disputer à domicile face à l'USMA (23e journée).

Il s'agit de la deuxième victoire de rang pour le MCO, après celle décrochée vendredi à la maison face à l'ES Sétif (4-1), et enchaîne un quatrième match sans défaite.

En revanche, le club algérois, qui stagne à la 5e place (39 pts), concède un deuxième revers de suite, après celui face à son rival le MC Alger (1-0), résultat qui compromet les chances des "Rouge et Noir" de terminer la saison sur le podium.

Outre le match face à l'ESBA, l'USMA jouera un autre match de mise à jour en déplacement face au CS Constantine (24e journée).

La 27e journée du championnat se jouera les samedi 25 et dimanche 26 mai, et sera marquée par un duel à distance pour la place de dauphin, entre le CR Belouizdad et le CS Constantine, alors qu'en bas du tableau le choc des mal-classés entre le MCO et l'ESBA sera certainement décisif pour maintien.