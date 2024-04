Le Mouloudia d'Alger, solide leader de la Ligue 1 Mobilis, a creusé l'écart à treize points sur son premier poursuivant au classement général, le CS Constantine, après sa courte mais précieuse victoire contre le Paradou AC (1-0), remportée samedi soir au stade du 5-Juillet pour le compte de la 24e journée.

Les Pacisites avaient tenu bon dans ce derby, repoussant avec brio tous les assauts mouloudéens jusqu'à la 79e minute, mais un ancien des leurs, Zakaria Naïdji, a réussi à trouver la faille, pour inscrire l'unique but de la rencontre, d'un tir bien placé, qui est allé se loger dans le coin opposé (1-0).

Un précieux succès qui permet au Doyen de consolider sa première place avec désormais 56 points, au moment où le PAC reste cinquième, avec 36 unités.

Un peu plus tôt dans l'après-midi, la JS Kabylie et le NC Magra avaient réussi de très belles opérations aussi, en engrangeant de précieux points lors de leurs déplacements respectifs chez l'ES Ben Aknoun et l'ASO Chlef.

Les Canaris l'ont emporté (3-2) au stade du 20-Août, se hissant par la même occasion à la septième place du classement général, avec 33 points, au moment où le NCM s'est contenté d'un nul (2-2) à Chlef, mais qui suffit à son bonheur, puisqu'il lui permet de consolider sa treizième place avec 27 points.

Par la même occasion, le club de Magra porte son avance à quatre longueurs sur l'ES Ben Aknoun, premier club non relégable, au moment où l'ASO reste onzième, avec 28 points.

Le bal de cette 24e journée s'était ouvert vendredi, avec le déroulement des trois premiers matchs inscrits à son programme, et dont le MC El Bayadh, la JS Saoura et l'ES Sétif ont été les plus grands bénéficiaires.

Le MCEB l'avait emporté (1-0) contre l'USM Khenchela, grâce à Benzid (21e), se hissant par la même occasion à la 10e place du classement général, avec 31 points, alors que son adversaire du jour pointe juste derrière (11e/28 pts).

De son côté, la JSS n'a pas fait dans le détail en accueillant la lanterne-rouge, l'US Souf, qu'elle a atomisé (6-0), grâce notamment à Amrane (24e), Saâdi (43e), Souibaâh (50e), Hadadou (79e) et Amieur (88e).

Le premier but dans ce match, lui, avait été inscrit contre son propre camp par l'infortuné Rebbouh (9e).

Un précieux succès à domicile, qui permet aux Bécharois de se hisser à la septième place, ex-aequo avec la JSK, avec 33 points pour chaque club, alors que l'Aigle noir sétifien a réussi à ramener un bon nul de son déplacement chez les Zibans (2-2).

Une maigre récolte, certes, mais qui permet tout de même à l'ESS de consolider sa quatrième place avec un 38e point, alors que l'USB reste 9e, avec 32 unités au compteur.

Le bal de cette 24e journée se poursuivra dimanche soir, avec le déroulement du choc MC Oran - CR Belouizdad, entre le premier relégable qui reçoit le champion sortant, au moment où l'autre chaud duel, qui devait opposer le CS Constantine à l'USM Alger a été reporté à une date ultérieure, en raison de la participation des algérois à la Coupe de la Confédération africaine (CAF).