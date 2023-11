Le Pr. Adda Bounedjar, spécialiste en oncologie, nommé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune à la tête de l'Instance nationale chargée d'arrêter les éléments de l'Initiative nationale de prévention et de lutte contre le cancer, a salué la création de cette Instance qui contribuera à l'amélioration de la prise en charge des cancéreux en Algérie.Dans une déclaration en marge des travaux du 22e Congrès de l'Association médicale arabe contre le cancer (AMAAC) et du 15e Congrès d'oncologie, tenus au Centre international de conférences (CIC) Abdelatif-Rahal (Alger), M. Bounedjar a affirmé que la confiance placée en sa personne par le président de la République "est une grande responsabilité qui m'a été confiée pour la concrétisation des promesses de Monsieur le Président en vue de préserver la santé des citoyens, d'accompagner les personnes atteintes de cette maladie et de remédier aux insuffisances observées durant les différentes étapes du traitement".L'Algérie a franchi de grands pas en matière de prise en charge des malades, a-t-il soutenu, appelant à consentir davantage d'efforts au niveau de plusieurs secteurs.Pr. Bounedjar a affirmé que "le rattachement de l'Instance nationale chargée d'arrêter les éléments de l'Initiative présidentielle de lutte et de prévention contre le cancer à la Présidence de la République dénote l'intérêt accordé par Monsieur le Président à ce dossier".