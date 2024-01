Le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Lakhdar Rakhroukh, a affirmé lundi de Bordj Bou Arreridj que la wilaya de M’sila sera raccordée à l’autoroute Est-ouest via Bordj Bou Arreridj "avant l’avènement de l’été prochain".Dans une déclaration à la presse au siège de la wilaya le ministre a précisé que "l’achèvement des travaux de réalisation des tronçons routiers qui reliera la wilaya de M’sila à l’autoroute Est-ouest en passant par Bordj Bou Arreridj aura lieu avant l’été 2024".Le ministre a donné des instructions aux entreprises de réalisation pour respecter impérativement les délais contractuels et œuvrer même à les réduire pour accompagner le processus de développement dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj et faciliter les déplacements des citoyens en prévision de la saison estivale 2024.Rakhroukh a également invité dans le contexte les autorités locales àaplanir les entraves rencontrées par les entrepreneurs notamment en matièred’expropriation pour leur permettre de hâter l’exécution de leurs projets.Au cours de l’inspection des travaux de dédoublement du tronçon de 8,5 km de la RN-5 entre la commune d’El M’hir (Bordj Bou Arreridj) et l’autoroute Est-ouest, de doublement du tronçon de la RN-60 A entre El M’hir et le village Selatna dans la même commune sur une distance de 11 km et de l’évitement du village Selatna jusqu’aux limites de la wilaya de M’sila, Rakhrouch a affirmé que son département accordé "la priorité à la réalisation des projets de dédoublement des routes enregistrant un nombre élevé d’accidents routiers"."Dès la réception de ces projets qui mobilisent une enveloppe financière de 2,84 milliards DA, la dynamique économique dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj qui représente un bassin industriel de l’électronique et de l’électroménager", a souligné le ministre. Au cours de sa tournée à Bordj Bou Arreridj, le ministre a présidé la mise en service du chemin communal Ouled Mehdi sur une distance de 6 km, a lancé deux projets de dédoublement de la voie de contournement de la ville El Anasser sur une distance de 5 km et la voie de contournement de la ville Belimour sur 4 km et a inspecté le projet de doublement de la RN-103 entre Ras El Oued et la zone industrielle R’maïl sur 4 km.