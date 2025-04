Lors de l'ouverture du salon, le ministre de l'Industrie pharmaceutique, Wassim Kouidri, a réaffirmé le soutien de son département aux opérateurs économiques souhaitant investir dans la production locale, que ce soit dans les médicaments ou les dispositifs médicaux, soulignant que cette orientation est désormais une priorité du secteur.

Le ministre a aussi assuré que toutes les facilités nécessaires sont mises en place pour encourager l'implantation de projets en Algérie.

Le directeur de la société organisatrice de l'événement, Olivier Hichem-Allard, a pour sa part indiqué que cette nouvelle édition vise à accélérer la production locale en substitution aux importations, en réunissant l'ensemble des fournisseurs essentiels au développement d'un médicament, des machines aux composants en passant par les solutions technologiques.

Sur les 300 exposants présents, dont une large part d'étrangers (Inde, Chine, Allemagne, Etats-Unis), souligne-t-il dans une déclaration à l'APS, 70 entreprises algériennes témoignent d'un progrès notable dans la production locale de matières premières et d'équipements, avec l'ambition non seulement de répondre à la demande nationale, mais aussi de s'orienter vers l'export.

Dans ce cadre, le directeur général du groupe IMGSA, Ahmed Saïd Frihat, a annoncé à l'APS la réalisation d'une usine de fabrication de médicaments anticancéreux en mode Full Process, à partir de matière première importée, ainsi qu'une autre unité dédiée à la production de matières premières pharmaceutiques telles que l'insuline et l'énoxaparine, dont la mise en service est prévue avant la fin de l'année.

TM Lab, spécialisée dans l'aménagement de laboratoires et la fabrication d'équipements médicaux, mise elle aussi sur l'intégration locale. Son représentant au salon, Yacine Akham, affirme que la majorité des équipements sont conçus à partir de matières premières locales par une main-d'oeuvre algérienne, citant notamment les postes de sécurité microbiologique et aspirateurs chimiques.

L'objectif affiché : atteindre un taux d'intégration de 100 % "prochainement", selon les déclarations de M. Akham à l'APS.

Même engagement chez Saniplast, entreprise spécialisée dans l'emballage pharmaceutique. Son directeur marketing, Sabri Djahiche, se félicite d'un taux d'intégration locale de 100 % au sein de sa société, tout en saluant les directives des autorités encourageant les acteurs du secteur à privilégier les fournisseurs nationaux, une politique qui contribue, selon lui, à rééquilibrer la balance commerciale du pays.

Le salon, qui se poursuit jusqu'au 24 avril au Palais des expositions à Alger, propose parallèlement à l'exposition plus de 30 conférences et séminaires animés par des experts internationaux sur des thématiques stratégiques : production locale, recherche et développement (R&D), innovation, et autosuffisance pharmaceutique.