Plus de 3300 membres de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (Minusma) ont quitté le pays depuis le début du processus de retrait de la mission onusienne qui doit prendre fin avant le 31 décembre 2023. Selon la mission onusienne au Mali, "à ce jour, 2680 membres de la Force et 596 membres de la Police des Nations unies (Unpol) ont été rapatriés". Au total, ils sont 3276 membres du personnel en uniforme à avoir quitté le Mali depuis le début de ce processus de retrait. Celui-ci ne se limite pas qu’aux militaires et policiers. En effet, 81 membres du personnel international et dix volontaires des Nations unies (VNU) ont déjà quitté le Mali. Ainsi, le total des départs du personnel civil s’élève à 91. "Avec ces départs, ce sont 3367 membres de la Minusma qui sont rapatriés", a indiqué la même source. En procédant à la fermeture de son camp de Ménaka, le 25 août dernier, la Minusma clôturait ainsi la première phase de son retrait de ce pays d’Afrique de l’Ouest. Dans le cadre de cette précédente phase, outre Ménaka, elle avait fermé ses bases dans les localités d'Ogossagou (Mopti), Ber et Goundam (Tombouctou). Il lui reste environ une dizaine de bases à fermer dont celles de Kidal, Aguelhok et Tessalit (région de Kidal), Sévaré, Douentza (dans le centre du pays), Gao, Tombouctou (dans le Nord du pays) ainsi que les deux bases à Bamako. La résolution 2690 des Nations unies, adoptée le 30 juin 2023 par le Conseil de sécurité, prévoit un retrait "coordonné, ordonné et sécurisé de la Minusma, qui doit être achevé au 31 décembre 2023, la liquidation de la Mission commençant à partir de janvier 2024". Ce qui constitue "un défi énorme", selon le chef de la Minusma, El-Ghassim Wane qui reconnaît l’ampleur de la tâche, malgré le délai "très court" imparti qui n’était que de six mois pour une mission multidimensionnelle. Cela sans compter un environnement marqué par une recrudescence des attaques terroristes. D’ailleurs, depuis qu’elle a entamé son processus de retrait le 1er juillet dernier, la Minusma a enregistré de nombreuses attaques contre ses différents convois.