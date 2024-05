Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Brahim Merad, supervise dimanche à Bouira une manœuvre internationale d’intervention de la protection civile, à laquelle participent des détachements de renfort aux premières interventions (DRPI) algériens et une équipe de la Tunisie.

M. Merad, accompagné du Directeur général de la protection civile, Boualem Boughlef, du directeur Général de la Sûreté nationale (DGSN), Ali Badaoui, et du Directeur général de la Protection Civile de Tunisie, a inspecté les DRPI de 42 wilayas du pays qui participent à cette manœuvre, qui a débuté jeudi, et portant sur la simulation d’un séisme.

Le ministre s'est rendu à la base de vie et des opérations, installée à oued El Berdi où il a visité les différentes unités et services ainsi que le magasin de matériel et équipements utilisés dans l'exercice.