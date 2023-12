Le milieu international algérien de l'AC Milan Ismaël Bennacer, a enchaîné un troisième match en Serie A italienne de football, en faisant son apparition en cours de jeu à domicile face à Monza (3-0) à l'occasion de la 17e journée. Après sept mois d'absence pour cause d'une blessure au genou, Bennacer est en train de retrouver petit à petit du rythme, deux semaines après son retour sur les terrains. Face à Monza, le joueur algérien a été incorporé en seconde période (67e), comme ce fut le cas lors des deux précédents matchs en championnat face à Frosinone (3-1) et à l'Atalanta (2-3). Entre temps, l'AC Milan s'est imposée mercredi face aux Anglais de Newcastle (2-1) en l'absence de Bennacer qui n'a pas été inscrit sur la liste européenne. A l'issue de cette victoire, le club lombard a conforté sa troisième place avec 32 points, à six points de son voisin et leader l'Inter Milan, en déplacement ce soir sur le terrain de la Lazio de Rome (20h45). Ce retour progressif au meilleur de sa forme intervient au bon moment pour Bennacer, dont l'espoir de prendre part à la prochaine Coupe d'Afrique des nations CAN-2023 (reportée à 2024) en Côte d'Ivoire (13 janvier-11 février) qui reste toujours de mise. Bennacer s'était blessé au genou lors de la demi-finale aller de Ligue des champions contre l'Inter Milan (0-2), disputée le 10 mai dernier. Les examens auxquels avait été soumis le joueur algérien avaient révélé une blessure du cartilage du condyle fémoral latéral (partie inférieure du fémur, ndlr) du genou droit. L'international algérien (46 sélections, 2 buts), pièce majeure des Rossoneri au milieu, avait subi une arthroscopie du genou dans une clinique à Lyon (France), avant d'entamer un long processus de rééducation à l'hôpital de la médecine du sport à Doha (Qatar). Lors d'une conférence de presse tenue en octobre dernier, le sélectionneur national Djamel Belmadi avait espéré le retour de Bennacer chez les "Verts". "Je suis en contact permanent avec lui, d’autant qu’il poursuit sa rééducation à Doha. Il a cet objectif de jouer la CAN, est ce qu’il sera prêt ? Je ne sais pas. Il a envie de se remettre à temps, c’est une très bonne chose, j’espère qu’il sera parmi nous en Côte d’Ivoire", a-t-il affirmé.