Le nageur algérien Jaouad Syoud a été éliminé dès les séries de qualification du 50 m papillon des championnats du monde-2024, disputées dimanche à Doha au Qatar (2-18 février). Le nageur algérien (24 ans) a terminé à la 9e et dernière position de la quatrième série des qualifications, réalisant un chrono de 24.32. La série a été remportée par le Sud-africain Chad Le Clos (23.47) devant le Canadien Finlay Knox (23.52), tous deux qualifiés aux demi-finales de l'épreuve. Au classement général de l'ensemble des séries, l'Algérien s'est classé à la 37e position. La sélection algérienne prend part aux Mondiaux de Doha avec trois nageurs : Oussama Sahnoune (50 m nage libre), Amel Melih (50 m et 100 m nage libre) et Jaouad Syoud (50 m et 100 m papillon).