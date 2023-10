Les services de police de Mostaganem ont démantelé un réseau criminel spécialisé dans l’organisation de traversées clandestines par mer et arrêté 11 individus, a indiqué, dimanche, un communiqué de la Sûreté de wilaya. La même source a précisé que l’opération, menée par la brigade de lutte contre le trafic de migrants, est intervenue suite à l’exploitation d’informations, selon lesquelles un groupe d’individus s’apprêtaient à organiser une traversée clandestine par mer, à partir de l’une des plages de la wilaya de Mostaganem. Après d’intenses investigations et de recherches, en coordination avec les unités de la Gendarmerie nationale, les services de police ont ainsi arrêté 11 suspects, dont des mineurs et des organisateurs de traversées clandestines par mer, a ajouté le communiqué. La perquisition du domicile d’un des principaux suspects dans l’organisation de traversées clandestines, s’est soldée par la saisie de trois gilets de sauvetage et un réservoir secondaire de moteur d’embarcation contenant du carburant. Après l’accomplissement de l’ensemble des procédures légales, une procédure judiciaire a été engagée contre les suspects arrêtés, qui ont été présentés devant le parquet près le Tribunal de Mostaganem, a indiqué la même source.