Le parc d’attraction et de loisirs " Mostaland" de la ville de Mostaganem, vient de réceptionner un don de la part du Cirque International " Città di Roma ", représenté par trois tigres du Bengale et un lion africain, a-t-on appris, jeudi, de la direction de ce parc.

Le directeur de la clinique vétérinaire et du suivi sanitaire des animaux, Belakhdar Ouassini, a déclaré à l’APS que la réception de ce genre de grands félins rares et menacés d’extinction s’inscrit dans le cadre des missions du parc, surtout qu’il s’apprête à lancer une première expérience à l’échelle nationale portant sur le changement sanguin (Exsanguino-transfusion) et à l'accouplement.

Selon ce don reçu par l’établissement " Mostaland " de la part du Cirque International " Città di Roma ", un certain nombre d'animaux prédateurs qui participaient à divers spectacles de divertissement ont été remis au parc, a ajouté le même responsable.

M. Belakhdar a déclaré que l’établissement "Mostaland et le cirque Città di Roma" ont conclu un accord de coopération, qui définit divers aspects du travail commun à l'avenir.

Il y a actuellement 28 grands félins au niveau du parc de divertissement et d’animaux de Mostaganem, dont des tigres du Bengale bruns et blancs, des lions d'Afrique bruns et blancs et d'autres espèces.

Depuis son ouverture en juillet 2017, le parc a enregistré plusieurs naissances de ces espèces, dont certaines rares au niveau international, comme un tigre blanc du Bengale, un lion blanc, des jumeaux constitués de 7 lionceaux, le tout s'élevant à 24 naissances et un hermasa (bébé tigre), qui ont été offerts à plusieurs parcs nationaux, a ajouté le même intervenant.

Le parc "Mostaland" possède environ 460 animaux de 36 groupes et espèces, dont des animaux rares comme le tigre royal du Bengale, le loup blanc arctique, le lama, les yacks, les singes papous du Gabon et le lion d'Afrique, ainsi que des espèces menacées d'extinction, comme la hyène tachetée, le fennec et le macaque ou singe magot.

Le parc "Mostaland", d'une superficie totale de 57 hectares, dont 32 sont attribués au zoo, est situé dans le quartier de "Kharouba", à l'Est de la ville de Mostaganem, à proximité du front de mer Est de "Sidi El Medjdoub", qui surplombe directement la baie d’"Arzew". Le nombre de visiteurs, l'année dernière, a atteint environ 2 millions de visiteurs.